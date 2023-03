Reprodução BBB 23: Tico Santa Cruz avalia participantes

Tico Santa Cruz publicou pelo Instagram nesta quarta-feira (1º) uma análise do que tem achado sobre o elenco do “BBB 23”. O cantor não poupou nenhum brother ou sister, elogiando e criticando de acordo com a própria opinião.

Para Cara de Sapato, Amanda e MC Guimê, Tico considerou o trio como finalistas da edição. “Sapato é um cara gente boa. Adoro a Amanda. Guimê tá jogando e analisando bem as jogadas.”, afirmou o cantor.





Já com Bruna Griphao e Key Alves, o artista foi bem agressivo. “Key é uma mitomaníaca, ignorante, arrogante, cheia de marra, mentirosa, falsa e sem noção.”, disse. Para a atriz, Tico não poupou palavrões para descrevê-la. “P*rra louca, viaja as vezes, chata para car**** com algumas atitudes”, declarou.

Após a repercussão, Santa Cruz publicou um story na rede social pedindo compreensão dos seguidores, pois estava apenas expressando uma opinião pessoal e não pretendia entrar em polêmicas que não houvesse “necessidade de debate profundo”.