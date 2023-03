Reprodução / Globoplay 01.03.2023 Fred Nicácio no recado do eliminado

Fred Nicácio retornou ao “BBB 23” nesta quarta-feira (1º) para deixar o recado do eliminado. O médico pediu desculpas e aconselhou os colegas de confinamento a manterem a essência e a consciência tranquila.

“Valores, escrúpulos, ética e moral. Tudo isso conta muito. Não tentem escrever uma história bonita, escrevam uma história que vocês tenham orgulho. Muito axé para vocês”, fora os últimos desejos de Nicácio para os brothers e sisters.





O recado do eliminado da semana foi recebido com aplausos pelos participantes. Cara de Sapato, rival de Fred no paredão, ficou emocionado e desejou muito sucesso ao médico, mesmo ele não podendo ouvir.

Fred e Sapato criaram uma rivalidade a partir do retorno do médico do quarto secreto. Na ocasião, Nicácio trouxe informações sobre o lutador que o desagradaram e desde então os brothers não conseguiram se acertar.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.