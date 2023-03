Reprodução/TV Globo BBB 23: Larissa encontra mais de 30 escovas usadas: 'Passamos dos limites'

Larissa surpreendeu os participantes do BBB 23 ao jogar mais de 30 escovas de dentes fora. Ao limpar o banheiro, a sister fez um alerta aos brothers.

"Passamos do ponto. Passamos do limite, 32. Tinha escova de dente da primeira semana. Tinha escova da Cabrita [Marília] aqui, provavelmente", disse ela para todos na cozinha.





Ricardo ainda revelou que já tinha tomado uma atitude da última vez. "Não tinha não, porque eu joguei há três semanas, no dia que eu limpei o banheiro".

A professora de Educação Física, então, fez um pedido aos confinados. "Cada um pega sua escova e guarda na nécessaire".

Rapidamente o amado, Fred Desimpedidos, entregou o apelido dela. "A Lari Clean acordou hoje, hein", brincou. A tradução do inglês quer dizer limpeza.

