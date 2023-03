Reprodução/Globo - 27.02.2023 Key Alves viveu romance com Gustavo no 'BBB 23'

Key Alves relembrou momentos picantes com Gustavo dentro da casa do “BBB 23” enquanto conversava com Cezar na piscina nesta quarta-feira (1º). Ela contou detalhes do relacionamento a dois no programa e falou sobre a intimidade do casal.

"Tinha dia que a gente se pegava firme", conta a atleta. O enfermeiro perguntou a Key Alves se eles tiveram relações sexuais na casa do BBB 23, mas depois que a atleta negou, ele deu uma opinião dizendo que não se importaria em ter um romance no programa.





"Depois de uma certa semana a gente começou a não ligar mais, mas no começo... Pra você ter uma ideia, a gente dormia com o travesseiro no meio das pernas", revela a sister.

Cezar menciona a preocupação de Gustavo com a opinião do pai de Key sobre o relacionamento deles e a atleta compartilha que o pai acharia da relação com o cowboy: "Meu pai já sabe que sou quenga”, brinca a sister para as risadas de Cezar.

