No BBB 23, Mc Guimê relembra briga com Marcelo Rezende: 'Meu pai ficou p*to'

MC Guimê resgatou a briga pública que teve com o apresentador Marcelo Rezende enquanto conversava com Gabriel Santana no BBB 23 .

O ator questionou se cantor já havia passado por alguma situação com perseguição de fãs. O funkeiro, então, relembrou a trollagem do programa Pânico na TV.





Na história, Guimê estava em seu apartamento, esperando para buscar a esposa, Lexa, no aeroporto, quando foi informado pelo porteiro que havia um carro aguardando ele por horas. Desconfiado, ele descobriu depois que se tratava da equipe do programa.

A brincadeira do Pânico aconteceu após a briga com Marcelo Rezende em 2014. "Ele confundiu meu nome com o de outro artista, e me criticou. Eu fiquei bravo, e falei sobre isso nos stories. Meu pai ficou p*to com a situação", disse Guimê.

"O Pânico ficou tentando me achar um tempão, e me acharam nesse dia. Eu achei até meio perigoso, mas depois vi que era uma resenha", explicou.





