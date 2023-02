Reprodução/TV Globo Sapato e Fred





A rivalidade entre Fred Nicácio e Antônio Cara de Sapato deve chegar ao fim nesta terça-feira (28). Após o Jogo da Discórdia, parece que o público escolheu um eliminado entre os dois rivais. Cezar Black, terceiro integrante do sétimo paredão, segue como coadjuvante na votação.





Na parcial das 13h, no iG Gente, Fred Nicácio perderia a disputa com Cara de Sapato e deixaria o BBB 23 com 57,9% dos votos. Antônio Cara de Sapato , por sua vez, teria 34,4% dos votos. Longe do embate, Black apareceria com 7,7% dos votos do público.

Divulgação Parcial BBB





Antes do jogo da discórdia, Fred aparecia com 56% dos votos na parcial, enquanto Cara de Sapato somava 35,1%. Durante o jogo, Fred Nicácio expôs situações delicadas com Cara de Sapato. No entanto, o lutador preferiu atacar Cezar Black na dinâmica, que revidou.

Veja a votação em tempo real e aproveite para votar!

Quem deve ser eliminado no #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) February 27, 2023