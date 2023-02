Reprodução/TV Globo BBB 23: Key vira piada na web por tatuagem com erros em inglês

Key Alves viralizou nas redes sociais nos últimos dias após os internautas notarem que ela tem uma tatuagem errada.





Enquanto chorava de saudade de Gustavo, a sister deixou a mostra uma frase em inglês escrita em seu braço.





Rapidamente, a web notou dois erros na tattoo. "Be beaultiful hurt", é a frase que está tatuado na jogadora de vôlei.

O jeito correto de escrever seria: "Being beautiful hurts". E significa: "Ser linda dói".

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com o momento. "Será que o L de 'beaultiful' da tatuagem da Key Alves quer dizer alguma coisa?", questionou uma. "A tatuagem da Key toda errada", brincou outro.

gente a tatuagem da Key em inglês KKKKKKKK



ser bonita dói = be beautiful hurt pic.twitter.com/mIvRpxH8nA — Greengo Dictionary (@greengodict) February 27, 2023

















100 mil por mês no only fans e não apagou essa tatuagem errada no braço, força key 🙏🏼 #BBB23 pic.twitter.com/gCeTnWAM9E — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) February 27, 2023





