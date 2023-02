Reprodução/ Instagram/ Globoplay Lexa e Key Alves

Na última segunda-feira (27), Lexa usou o Twitter para criticar Key Alves, que participa do "BBB 23" e é rival de MC Guimê, marido da cantora, no jogo. A artista chamou a atleta de mentirosa e revelou que recebeu mensagens de jogadoras de vôlei sobre Key.

Primeiro, a cantora falou do posicionamento da equipe de Key: "Eu entendo que a equipe da Key Alves está desesperada tentando salvar a imagem dela, eu realmente compreendo, mas quem disse que ia até o fim contra o Guimê foram eles! Acho que todos lembram da Key e Cowboy no quarto dizendo que iriam até o fim contra o Guimê".

Em seguida, ela revelou que colegas de trabalho de Key Alves, que é jogadora de vôlei, comemoraram quando Guimê confrontou a sister e a colocou no paredão, ao indicá-la para o Monstro da semana. "Nem as próprias pessoas que trabalharam com ela aqui fora concordam com ela, tem gente da equipe de vôlei me mandando mensagem e comemorando. Será que todo mundo tá errado e só o alecrim certa? Enfim, nesse rolê eu também vou até o fim contra vocês", escreveu Lexa.

Por fim, a esposa de Guimê acusa a atleta de mentir: "Então vamos nessa… a Key não só joga palavras negativas para o Guimê, mas pra qualquer um que está na casa e não concorda com ela, inclusive seus aliados. Ela mente sem parar. Ela desmoraliza os outros sem parar. Ela tenta buscar brechas pra tentar sair como certa".

