Reprodução/TV Globo BBB 23: Fred Bruno reclama de bronca de Tadeu no jogo da discórdia

Fred Desimpedidos desabafou na tarde desta terça-feira (28) ao relembrar da bronca de Tadeu Schmidt no jogo da discórdia no BBB 23 .

O apresentador chamou a atenção do brother por ser "bonzinho demais" durante a dinâmica.





Na última dinâmica, o youtuber colocou Domitila como alvo e pediu para a sister escolher qual castigo levaria. Tadeu interferiu e levou a bronca: "Quem escolhe é você".

"Tomei dura do Tadeu, 'não é para ser bonzinho'. Mas é de mim, cara. Lá, eu tenho que buscar algo que eu não sou e eu não tenho", disse ele em conversa com Aline Wirley.

O influenciador entende que não faz parte da sua personalidade criar embates, e com isso não consegue criar tensão com outras pessoas. "Até tenho problemas com a Domitila, mas não gosto de ficar dando porrada".

"É inevitável não pensar no público lá fora, isso que é foda. Tipo: 'A gente quer treta, a gente quer confusão', mas não é de mim", completou ele.

