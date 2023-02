Reprodução/TV Globo BBB 23: Cezar chora muito ao relembrar fala de Amanda sobre saúde mental

Cezar Black caiu no choro desesperado na tarde desta terça-feira (28) ao relembrar a fala de Amanda no jogo da discórdia.





Na dinâmica, a sister chamou o brother para a consequência. "Para mim falar de saúde mental de forma pejorativa, não é justificável para nenhuma pessoa", começou ela ao resgatar a briga entre Bruna Griphao e Ricardo Alface.

"A situação que estava acontecendo hoje não era sobre você, você quis se comparar com a Bruna", disse ela, ao se referir às falas ditas por Bruna durante a briga com Alface. "Vai se tratar", gritava a atriz para o brother.

💥 Jogo da Discórdia #BBB23 :



🎯 Amanda escolhe Cezar para falar verdades que ele precisa ouvir #RedeBBB #JogoDaDiscórdia pic.twitter.com/XOIyVDZjjQ — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2023





Emparedado, Black mostrou insegurança com a abordagem do assunto, já que ele é enfermeiro, e acredita que pode perder o emprego por conta disso. "Eles trouxeram de novo, ao vivo, como se eu tivesse acabado de falar. Eles acabaram comigo. Eles usarem isso pra acabar com a imagem de alguém. Isso não se faz com ninguém", disse ele aos prantos no quarto fundo do mar.

Cezar está chorando por causa do julgamento em cima da frase “Não passou no psicotécnico” e é consolado por Nicácio. #BBB23



pic.twitter.com/WwjYTdTOk2 — CHOQUEI (@choquei) February 28, 2023









Sarah foi no quarto deserto contar que o Cezar está chorando. Eles falaram que quem voltou com o assunto foi o próprio Cezar. #BBB23 pic.twitter.com/ABZ2WKBBHH — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 28, 2023





