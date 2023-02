Reprodução/ Globo Bruna Griphao e Lumena

Na última segunda-feira (27), Bruna Griphao se envolveu em uma briga no "BBB 23" com Ricardo. A sister se exaltou, aponto o dedo para o brother e acabou atingindo amanda no rosto após gesticular na situação. Após a cena viralizar, alguns internautas compararam a atriz com Lumena, que foi taxada de agressiva no "BBB 21" por ter se envolvido em uma briga parecida.

Bruna Griphao mostrou que se arrependeu após se exaltar e muitos defenderam a atriz alegando que ela estaria em um momento de fúria. Mas, a web relembrou que com Lumena foi diferente, o público cancelou a ex-sister e a chamou de agressiva. Deste modo, internautas afirmam que a atriz, por ser loira e branca, que tem um privilégio no julgamento em relação à ex-DFCE.

"Aquilo da Lumena sobre o privilégio de ser loira cabe totalmente a Bruna. A Tina foi taxada de grossa por muito mas muito menos mesmo", afirmou um internauta. Outro ainda disse: "Quando a Lumena foi com o dedo apontado para Juliette, causou COMOÇÃO NACIONAL. Mas a Bruna é atriz, branca, de olhos azuis que pode fazer o que ela bem entender. Nunca foi pela causa e sim quando convém, se fosse Key ou Fred que estão cancelados já teriam sido expulsos".

Isso oq a mamacita falou serve pra briga de Bruna com o alface pq quando foi lumena com a Juliette todo mundo achou lumena agressiva pic.twitter.com/mhe2zQjYpc — Vinicius🤴🏿 (@vinituitta) February 28, 2023





Lembrando aqui do tratamento que deram a Lumena só por levantar o dedo. Essa outra aí aponta o dedo na cara, berra, desrespeita mas ela é toda do bem, ela é tão galera… pic.twitter.com/W372ObpB4w — Vander Luis (@vanderlbatista) February 27, 2023





Vou deixar vocês adivinhar quem foi mais cancelada 💁🏿‍♂️ Bruna ou Lumena ☠️??????? Opiniões?? #BBB23

É, então. pic.twitter.com/reQtMU4ceH — jadecomjotaa (@jadecomjota) February 28, 2023

























