João Vicente saiu em defesa de Cara de Sapato às vésperas do paredão desta terça-feira (28). O ator publicou um longo texto elogiando o lutador, rebatendo críticas e afirmando que estão circulando notícias falsas sobre Antônio ser bolsonarista.

“Sapato é um cara que eu conheço e amo muito, conheço o coração, o caráter e a índole. O sonho dele sempre foi participar do bbb.”, contou o ator no início do depoimento feito pelo Instagram.





Amigo do lutador, João minimizou a rivalidade que Sapato criou com Fred Nicácio: “Eu acho que o fato dele se preocupar com a possibilidade de ter machucado alguém ou se preocupar com uma imagem errada que pode estar passando é sinal de boa índole não de chatice”, afirmou.

O ator ainda incluiu uma alegação de fake News contra o lutador, dizendo que ele seria apoiador de Bolsonaro. João afirmou que Sapato “não se mete com política” e garantiu que o amigo não esteve presente em eventos com o ex-presidente.

João concluiu dizendo que gostar ou não de Sapato é do jogo, mas “propagar fakenews pra tirar o cara e impedir que ele viva seu sonho baseado em mentira é desonesto”.









