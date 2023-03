Reprodução/TV Globo BBB 23: Acabou? Larissa e Fred tem D.R: 'Continuar amigos'

Nesta terça-feira (28) Larissa e Fred Desimpedidos tiveram uma conversa séria sobre o rumo do relacionamento deles dentro do BBB 23 .

O casal relembrou alguns atritos que tiveram durante os últimos dias e analisaram se não seria melhor dar um tempo na relação.

A sister apontou o comportamento de Key Alves com o influenciador. "Parece que com você ela fala, puxa assunto, comigo é sempre assim. Eu me sentia mal. Eu não consegui disfarçar a minha cara", desabafou ela.

"Outra coisa que a gente pode conversar: eu gosto muito de você, gosto da nossa parceria. A gente nunca tinha discutido por nada, mas, de uns três dias para cá, acabou que já teve a situação do quarto, teve [a situação] ali, teve aquela situação na festa. Eu não quero atrapalhar o teu jogo, eu sei que você não quer atrapalhar o meu", completou ela.





Larissa afirmou que ficou chateada com uma atitude de Fred durante a briga generalizada na casa. "Eu gosto muito de você mesmo, eu sinto que você é muito importante para mim, mas não quero atrapalhar. Ontem eu me senti muito mal, não que você tenha sido grosso", disse.

"Então, sei lá, acho que, de verdade, a gente pode continuar com a nossa parceria de amizade, de estar junto, igual a gente estava desde o começo. Se é para a gente atrapalhar um ao outro, a gente não precisa mais ficar junto, entendeu?", questionou ela.

Fred, então, perguntou. "É uma vontade sua?". "Eu gosto de você, mas eu não quero te atrapalhar, não quero que isso me atrapalhe também", explicou.

Por fim, Larissa e Fred terminaram a conversa em clima de romance e decidiram seguir com a relação.

