Reprodução / Globoplay 28.02.2023 Teletubbies no bbb

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (27) proporcionou um momento divertido para os telespectadores do “BBB 23”. Alguns participantes foram atingidos por uma fumaça colorida, ficando pintados por toda a edição e acabaram virando meme nas redes sociais.

Domitila, Fred Nicácio, Aline e Cezar acabaram lembrando o quarteto do programa infantil “Teletubbies”, por terem sido pintados com as mesmas cores dos personagens.





A dinâmica desta semana colocava um brother ou sister em uma cadeira para ouvir verdades de outro participante. O escolhido da vez precisava sofrer uma prenda entre uma chuva de penas, uma bomba gosmenta ou a fumaça colorida. Essa última ganhou a atenção dos internautas.

“Gente não tá dando pra levar a sério o jogo da discórdia com o pessoal pintado de Teletubbies”, comentou uma fã do programa. “A Globo voltou a passar Teletubbies e agora o Tinky Winky ta monstrão”, brincou um internauta com a aparência de Cezar Black.

Confira as comparações dos internautas:

A Globo voltou a passar Teletubbies e agora o Tinky Winky ta monstrão #BBB23 pic.twitter.com/NWjBCgWORT — Pedro H. Gomes (@pedrohx) February 28, 2023













🚨CONFIRMADO live action de Teletubbies!



Conheça o elenco: #BBB23 pic.twitter.com/Svoo7hdLiR — Luciano Amaral Miranda (@lucianomateng) February 28, 2023