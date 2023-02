Divulgação/Globo Enquete BBB 23: rivalidade de Sapato e Fred aperta votos; veja parcial

O sétimo paredão do “BBB 23” foi formado neste domingo (26). Cezar Black, Cara de Sapato e Fred Nicácio compõe a berlinda da semana e um deles deixará o reality na terça-feira (28).

A parcial de 22h30 desta segunda-feira (27) da enquete do iG Gente marca a eliminação do médico Fred Nicácio com 56% dos votos. O lutador Cara de Sapato está se salvando, por enquanto, com 35,1% dos votos e Cezar Black com 8,9% dos votos.













Vale lembrar que a votação segue até terça-feira (28) no horário da transmissão do reality apresentado por Tadeu Schmidt.

Veja a votação em tempo real e aproveite para votar:

Quem deve ser eliminado no #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) February 27, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.