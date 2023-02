Divulgação Sapato, Black e Fred





O confronto direto entre os rivais Fred Nicácio e Antônio Cara de Sapato agita o sétimo paredão do "BBB 23". Nesta terça-feira (28), Fred, Sapato e Cézar Black vão passar pela votação do público.



Na parcial das 12h15, na enquete do iG Gente, Black segue como figurante da disputa, já que a rivalidade entre o médico e o lutador tomou conta da web. Fred Nicácio está sendo eliminado na enquete do iG Gente, com 49,7% dos votos. Já Antônio Cara de Sapato aparece com 38,9% dos votos, diferença pequena. Cézar Black surge com 11,4% dos votos do público para deixar o reality da Globo.

A votação segue até a terça-feira (28), quando um dos três deixará o programa comandando por Tadeu Schmidt.

Veja a votação em tempo real e aproveite para votar:

