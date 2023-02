Reprodução/ Globo MC Guimê manda parabéns para Lexa do "BBB 23"

A cantora Lexa saiu em defesa do marido, o MC Guimê, depois que ele fez um pedido polêmico no “BBB 23”. Nesta segunda-feira (27), o cantor sugeriu para os colegas que evitassem o uso da expressão "bater em cachorro morto" e usassem "bater em bêbado” como alternativa.

“Eu ri [do Guimê] também, mas eu entendi o que ele quis dizer, nós temos um cachorro adotado que sofreu muito nas ruas”, defendeu Lexa. A cantora contou que o pet precisou fazer fisioterapia quando foi adotado pelo casal e por isso Guimê teria sugerido trocar a expressão.





Durante conversa com Bruna Griphao, Guimê sugeriu evitar o termo "bater em cachorro morto". Ele explicou que o termo é pesado, dada a violência contra os animais, e que seguiria a orientação de Gabriel Fop, que sugeria usar "bater em bêbado".

Lexa comentou com os seguidores no Twitter que a ideia do marido pode não ter sido bem pensada, mas foi com boa intenção.

Eu ri tb kkkk mas eu entendi oq ele quis dizer, nós temos um cachorro adotado que sofreu muito nas ruas, fez fisioterapia, inclusive adotado da Luísa mel, aí ele teve essa ideia, rs, não tão bem pensada, mas de boa intenção. 😂❤️ https://t.co/lYYji8UI8D — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 27, 2023









