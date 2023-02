Reprodução BBB 23: Keyt Alves critica eliminação de Gustavo

A irmã de Key Alves não aceitou a saída de Gustavo do BBB 23, assim como a sister. Keyt elogiou o brother e criticou o público que o eliminou.

Gustavo foi eliminado do programa com 71,78% dos votos. Na berlinda, ele encarou Domitila Barros e Fred Nicácio.





Na publicação de Cowboy, a jogadora de vôlei deixou um comentário.

"Você foi incrível, cunhado. Bora viver a vida aqui, porque lá dentro quem julga não são os que vivem juntos, são os podres e influenciados aqui de fora", escreveu ela.

“podre e influenciável”, comentou Keyt Alves, irmã de key, sobre quem votou para eliminar o Gustavo pic.twitter.com/GMgk8dgiCe — Otariano (@otarianonews) February 26, 2023





