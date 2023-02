Reprodução/Instagram BBB 23: Domitila faz brothers se arrumarem para paredão mais cedo

A criação de um paredão relâmpago deixou a cabeça dos participantes do BBB 23 confusos. Com a eliminação neste sábado (25), Domitila fez os brothers se arrumarem mais cedo para o ao vivo.

A sister acredita que Tadeu Schmidt vai aparecer de tarde para anunciar o eliminado do dia.





Além disso, eles acreditam que o programa de hoje terá mais surpresas. Após escutarem o Big Boss pedir para os emparedados colocarem as malas na dispensa, eles começaram a teorizar.

"É capaz do Fred sair e voltar de novo. Ir pra um Quarto Branco e voltar de novo. Não é um Paredão normal esse", disse Larissa no quarto deserto.

Key teve a mesma suspeita. "Não é normal. Se for uma eliminação hoje, não tá normal. Eu tô achando que vai ser Quarto Branco, e aí amanhã tem Paredão e tudo normal. Vocês vão estar no Quarto Branco e vocês voltam. Quem não sair, né? Mas posso estar doida, pode ser só uma eliminação", comentou ela para Gustavo e Fred Nicácio.

"Esse Quarto Branco é loucura. Aquela prova de girar não é nada perto do Quarto Branco. Aquilo é doideira. Mas o que você falou tá super coerente, faz sentido realmente. Ou é uma eliminação normal mesmo, o que é bem possível também. A eliminação hoje deixa o fluxo seguir tranquilo", teorizou Nicácio.

Key, então, lembrou. "Eu tô com uma sensação de que não é um Paredão normal. Tudo que foi diferente até agora foi uma coisa a mais. Quando não teve Raio-X, tocou o Big Fone".

Por fim, Fred disse. "Das duas uma: ou é eliminação normal e amanhã segue o fluxo normal, ou é uma coisa extra, seja essa coisa extra o que for. Uma coisa nova, que nunca teve no BBB", concluiu.

