BBB 23: briga generalizada, ciúme e troca de quarto marcam a madrugada

Análise do eliminado

Em conversa com Amanda, Cara de Sapato expressou mais uma vez o seu descontentamento com o emparedado Fred Nicácio. "Se ele [Nicácio] não sair, alguma coisa errada aconteceu e a gente não tá vendo. Talvez até com a gente", comentou o brother. Já Amanda analisou: "De repente é a gente que tá vendo tudo errado e distorcido, às vezes a gente tá martelando o mesmo prego desde o começo do programa. Espero que não seja isso".