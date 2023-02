Reprodução/Instagram Marido de Nicácio e pai de Bruna trocam farpas após briga no BBB 23

A confusão no BBB 23 ganhou capítulos fora da casa. Após Bruna Griphao e Fred Nicácio bateram boca na festa, os familiares do dois trocaram farpas na web.

O pai da atriz, Kakau Barra, publicou um vídeo do brother no meio da briga e escreveu: "Você é um babaca! Não cresce, não", nos Stories do Instagram.





Já o marido do brother, Fabio Gelonese, editou a frase. "Você é uma babaca! Não cresce, não!", disse se referindo a Bruna.

Na madrugada deste sábado (25) os participantes do BBB 23 protagonizaram uma briga generalizada após Cara de Sapato cobrar Fred Nicácio sobre o jogo.

🚨 FOFOCA: O pai da Bruna postou esse stories com a frase dela na briga com o Dr. Fred e o marido do Fred repostou e colocou “uma” babaca. #BBB23 pic.twitter.com/UyK7SN6obe — Dantas (@Dantinhas) February 25, 2023





