Reprodução/ Instagram Lexa e Gabriel Fop

Lexa publicou uma explicação pelo Twitter nesta quarta-feira (22), após ser criticada por encontrar Gabriel Fop no camarim de um show dela. O ex-BBB foi eliminado do reality após viver um relacionamento tóxico com Bruna Griphao.

“Oi gente, ontem o Gabriel foi ao meu show junto com o Gaga e eu nem sabia, descobri lá. Foi no camarim e foi recebido com respeito como eu recebo todo mundo. Ok?”, explicou a cantora.





Gabriel havia publicado registros dele se encontrando com a cantora no camarim dela após um show. Nas cenas, Lexa brinca que o público quase a cancelou por causa do ex-BBB.

Na realidade, na época da polêmica, a cantora havia declarado que repudiava o comportamento tóxico de Gabriel. Deste modo, seguidores, criticaram o encontro de Lexa com o ex-BBB.

Oi gente, ontem o Gabriel foi no meu show junto com o Gaga e eu nem sabia descobri lá. Foi no camarim e foi recebido com respeito como eu recebo todo mundo. Ok? Bjs de luz! — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 22, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.