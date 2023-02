Reprodução/TV Globo BBB 23: Aline revela detalhes do reality do SBT que formou o Rouge

Aline Wirley matou um pouco da curiosidade dos fãs sobre a formação do grupo Rouge, em 2002. No BBB 23 , a cantora contou os segredos do reality do SBT, Popstars.



A sister revelou que a emissora se virou nos 30 para levar o grupo ao sucesso antes mesmo do programa estrear.





De acordo com a artista, as participantes não sabiam dos detalhes do prêmio. "A gente não sabia se seria solo, se seria um grupo. Eles fizeram teste de fotos com as finalistas, aí fizeram teste só com três, com duas, com cinco. Não sabia quantas seriam [vencedoras]".

O Rouge foi formado por Aline, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade. "Quando terminou o programa na televisão, a gente já estava adiantada. No dia seguinte, o disco já estava nas lojas. Quando o programa foi para o ar, já tinha um show ensaiado. Foi certeiro. Não tinha vácuo", entregou.

