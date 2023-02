Reprodução/ Globo Cristian no "Mais Você"













Nesta quarta-feira (22), Cristian, que foi eliminado do "BBB 23", esteve no "Mais Você" para falar da trajetória dele no reality. O ex-brother, então, contou que se decepcionou com Gustavo após receber informações fora do programa. O mepresário ainda analisou a relação do brother com Key, affair dele na casa.

"Eu achei que era um grande aliado na casa, mas olhando aqui de fora não foi um grande aliado. Tramou pelas costas", desabafou o eliminado.

Além disso, ele falou com Key, affair de Gustavo na casa, influencia no jogo do brother. "Também foi influenciado pela Key, está sendo influenciado por ela", pontuou.

