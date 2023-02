Reprodução/ Globo MC Guimê manda parabéns para Lexa de dentro "BBB 23"

MC Guimê fez uma surpresa dentro do "BBB 23" para Lexa, esposa dele, que fas aniversário nesta quarta-feira (22) O cantor reuniu os brothers e sisters para cantarem "parabéns" para a cantora que completa 28 anos. Lexa se emocionou com a homenagem;

"Eu tô chorando e não é pouco! Você é o AMOR DA MINHA VIDA! Minha riqueza! Meu presente!", reagiu Lexa no Instagram.





Além dos parabéns de dentro do reality, MC Guimê gravou um vídeo de aniversário para Lexa antes de entrar no confinamento para o "BBB 23".

"Amor da minha vida, parabéns! Te amo muito. Fiz esse vídeo de surpresa pra você, porque eu jamais esqueceria dessa data tão importante, tão especial, para mim, que sou seu marido, que te amo muito, e pra você com certeza. Em breve estou com você para te abraçar, pra te beijar e pra te dizer o quanto você é especial para mim", disse ele no vídeo.





Este é o primeiro aniversário de Lexa longe de Guimê em oito anos. Os dois se casaram em 2018, se separaram em outubro do ano passado, mas pouco antes do funkeiro entrar no reality, eles reataram.

