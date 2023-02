Reprodução/TV Globo BBB 23: Domitila prepara estratégia para eliminar Camarote

Na tarde desta quarta-feira (22) Domitila revelou que quer ver um participante do grupo camarote sendo eliminado do BBB 23 .

A sister comentou que o jogo está "desbalanceado" entre o número de pipocas e camarotes indicados ao paredão. Além disso, ela ressaltou que só os 'anônimos' foram eliminados.





"Mesmo eu sendo Camarote, mas acho que eu vou de qualquer jeito. Ou eu, ou o Fred [Nicácio]. Porque por algum motivo, a gente incomoda muito", disse ela.

A miss Alemanha falou com Sarah Aline que Bruna Griphao e Aline Wirley estão no seu radar.

"Eu vou dizer no meu discurso: 'Gente, tá chato, né? De 22 pessoas nessa casa, só duas ficam indo [pro Paredão]'", declarou.

Key Alves chegou na conversa e apontou que tudo isso é apenas uma "coincidência". A jogadora de vôlei acredita que os brothers e sisters não estão levando em consideração a fama de cada um na hora da votação.

Domitila: saiu 6 pipocas e nenhum camarote.

Certeza que tem a ver com números e constelações 😂🤣



#BBB23 pic.twitter.com/QFVuXv9oD4 — Renan #BBB23 (@RenanTaon) February 22, 2023





