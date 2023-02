Reprodução/ Globoplay Amanda no "BBB 23"

Nesta quarta-feira (22), Amanda fez um desabafo para MC Guimê no "BBB 23". A sister relembrou o passado amoroso e falou de quando o ex-namorado a traiu. Vale lembrar que tal relacionamento virou polêmica aqui fora após boatos de que a sister teria entrado namorando no reality e, portanto, teria mentido na casa.

A sister contou de quando descobriu a traição. "A gente estava ficando fazia uns 7 meses. Aí eu descobri que, metade do tempo, ele tava com outra pessoa também. Isso foi o 'x'. Descobri isso uma semana antes de vir pra cá".

MC Guimê, então, qeustiona se ela e o ex chegaram a conversar sobre o acontecido. "Deu [para conversar], mas ainda ficou com umas chateações. Mas eu gosto bastante dele".

A sister, então, entregou um presente especial que homem deu à ela: "Ele me deu uma cachorra, uma yorkshire. Era uma guarda compartilhada, mas consegui ficar dois dias com a Brisa e depois eu vim pra cá".

Vamos ver o que vai ser quando sair daqui. Nem sei o que rolou, se ele já encontrou outra pessoa, a gente nunca sabe", concluiu a médica.

