Nesta segunda-feira (20), Gustavo e Domitila se desentenderam no Quarto Fundo do Mar do "BBB 23". A sister reclamou após brother acordar ela. Ele, no entanto, não gostou da reclamação e se revoltou.

O brother entrou no quarto para usar desodorante e deixou a porta bater sozinha. Domitila acabou acordando com o barulho. "É sério isso, velho?", questionou ela.

Irritado, Gustavo disse: "Domitila, não vem reclamar comigo, porque eu tava dormindo hoje, e a galera chamou a porta. Vou fazer igual. Não vem comprar a briga, não, que não vai ser bom".

Key, então, entra no quarto e também bate a porta. O brother então fala para Domitilla não reclamar com a atleta pelo mesmo motivo.

"Vocês dois bateram a porta, e eu sei que o Gabriel bateu ontem. Mas eu acordei ontem e acordei agora, velho. Toda vez que eu estou pegando no sono, batem", falou a sister.

Cowboy alegou que acordou à 3 horas da manhã e não conseguiu dormir."Aí a solução, agora, seria eu esperar alguém dormir pra também bater?".

Em seguida, Key entrou na conversa e falou: "Você já viu a gente bater? Agora, a primeira vez. E a gente vai continuar batendo se todo mundo bater, simples".

