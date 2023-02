Reprodução / Globoplay 17.02.2023 Bruno Gaga desiste do BBB 23

Após a desistência de Bruno Gaga do “BBB 23”, nesta sexta-feira (17), o Big Boss fez um alerta para os brothers e sister que permaneceram no reality.

“Como vocês já perceberam, o BBB é um jogo para os fortes. Agora vocês tem menos uma pessoa concorrendo ao prêmio. Coloquem as coisas do Bruno na dispensa e jogo que segue.”, declarou a voz.





Bruno Gaga havia desistido do reality momentos antes. O farmacêutico apertou o botão de desistência nesta sexta-feira (17) surpreendendo todos os participantes.

O brother justificou a decisão afirmando que não estava mais suportando as emoções do reality e não estava conseguindo ser autêntico.









