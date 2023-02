Reprodução / Globo 13.02.2023 Paula no BBB 23

Paula não conseguiu continuar na corrida pelo prêmio do "BBB 23" e foi eliminada nesta terça-feira (14) com 72,5% dos votos. Em um paredão quádruplo formado apenas por integrantes do mesmo grupo, a biomédica foi a preterida do quarto deserto e está eliminada do reality.

A paraense foi emparedada por escolha de Key Alves, que arrematou o poder curinga da semana, dando o direito de indicar alguém direto para a berlinda. Junto com Paula, MC Guimê, Bruno e Amanda disputaram a permanência no “BBB”. O farmacêutico foi o segundo mais votado, com 23,68% dos votos. Guimê e Amanda fizeram 02,07% e 01,75%, respectivamente.





A biomédica recebeu o conforto dos aliados do quarto deserto e pediu para ninguém chorar pela eliminação.





Com 72,5% dos votos, Paula é a 4ª eliminada do #BBB23 . Bruno recebeu 23,68% dos votos, MC Guimê recebeu 2,07 e Amanda obteve 1,75%





