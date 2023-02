Reprodução/TV Globo BBB 23: após briga, Bruna afirma que vai se afastar de Larissa

A briga entre Bruna e Larissa na tarde desta quarta-feira (15) vai criar um distanciamento entre as amigas do BBB 23 .

Em conversa com Aline, Cara de Sapato, Amanda e Gabriel Santana, a atriz afirmou que vai se afastar da sister porque elas vivem discutindo.





"Acho melhor a gente se afastar", disse ela, arrancando risadas rápidas dos colegas.

Após garantir que é verdade, ela completou. "A gente vai sair na porrada".

Tentando fazer tudo de uma forma natural, ela contou que a relação só é tranquila em certos momentos. "Eu não vou conversar nem ela. Eu me dou muito bem com a Lari nas festas", contou.

Para Bruna, a sister se sente superior a ela em certas situações.



bruna e larissa vão dar uma afastada, eu acho é BOM. +entretenimento, gnt isso é uma novela, mt bom ser brulari kkk #BBB23 n mas de vdd, vai ser bom. vai fzr uma sentir falta da outra, verem como tão brigando p nd e dps voltam + forte. aperta o cinto aí🎢 pic.twitter.com/j9Pw3SlZCH — bru 🅿️ádua ᴶᴮ🎢 (@scalexpadua) February 15, 2023





