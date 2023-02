Reprodução Naiara Azevedo debocha a eliminação de Paula do BBB: 'Lei do retorno'

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo não perdoou um suposto tweet da última eliminada do BBB 23, Paula Freitas. Na madrugada desta quarta-feira (15), a sertaneja debochou o resultado do paredão e mandou um recado para a ex-sister.

No tweet atribuído a Paula, publicado no ano passado, está escrito: "Toma aqui teus 50 reais e vaza dessa casa Naiara #BBB22". A publicação coincide com a eliminação da sertaneja, que foi a quarta participante do BBB 22 a deixar o confinamento.

"Que coincidência, a gata falou para eu “vazaaaar” na 3ª semana 🙁 e num é que ela também vazou de quarta, eu tô é boba com a lei do retorno", ironizou Naiara Azevedo.

"Ela não guarda rancor, ela guarda prints", escreveu brincando, uma seguidora.