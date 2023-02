Reprodução / Globoplay 15.02.2023 Paula no recado do eliminado

Paula, a quarta eliminada do “BBB 23”, deixou um recado nesta quarta-feira (15) para os brothers e sisters que permaneceram na casa. A mensagem deixada pela biomédica fez Ricardo chorar e deixou Cristian apreensivo.

“Vou usar um pouquinho da frase de um amigo meu: ‘Vocês já sabem quem são as pessoas que eu mais amo nesse momento’.”, declarou Paula. A sister eliminada também pediu desculpas por “machucar ou decepcionar alguém” e revelou o desejo de reencontrar os participantes após o fim do reality.





Quem não pareceu ter gostado do recado de Paula foi Cristian, flagrado pelas câmeras com uma expressão apreensiva enquanto a sister falava. Ricardo Alface, por outro lado, ficou emocionado e caiu no choro após a mensagem.

O brother afirmou que acreditava em um possível retorno de Paula. “Já teve três ‘todos para a sala’ hoje e nenhum tinha sido o recado”, afirmou Ricardo para justificar a teoria.

RECADO DO ELIMINADO!

Paula deixou um recado para os Brothers 💜🎡

(🎥Reprodução Tv Globo) #TeamPaula #RedeBBB pic.twitter.com/fH0SSqImEi — Paula Freitas 🎡 (@paulafreitasr_) February 15, 2023













