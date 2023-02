Reprodução/Instagram BBB 23: fãs de Amanda e Sapato invadem perfil de Tadeu Schmidt após interrupção de declaração

Os fãs de Amanda e Cara de Sapato não gostaram nada da chamada de atenção de Tadeu Schmidt no Jogo da Discórdia no BBB 23.

Enquanto se justificava, o brother quis enaltecer a amiga, porém, foi interrompido pelo apresentador, que explicou que aquele não era o momento para declarações.





"Aqui é o Jogo da Discórdia, não é o jogo do elogio, também não é o jogo de fazer as pazes", disse Tadeu.

Rapidamente, os internautas invadiram as redes sociais do apresentador para questionarem a atitude dele ao vivo.

"Tadeu você está certo, é jogo da discórdia, mas o Sapato pode elogiar a Amandinha na hora que ele quiser que a gente passa pano. Não atrapalha o shipper do Brasil", comentou uma seguidora; "Poxa Tadeu, deixa a declaração rolar", pediu outra; "Tadeu, o que você tem contra os apaixonados?", questionou uma terceira.

O Instagram do Tadeu pic.twitter.com/B4cb4D00fE — Sapato da Amanda 🪢 (@maa_eugenia) February 14, 2023





