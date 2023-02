Reprodução/Instagram/Globob BBB 23: Lexa defende MC Guimê e cutuca Gustavo

Lexa fez questão de usar as redes sociais para defender o marido, MC Guimê, após alfinetadas de Gustavo no BBB 23 .

Em conversa com Key Alves, o brother comentou sobre o jogo do funkeiro. De acordo com o casal, ele fica puxando o saco de outros participantes e, por isso, não é confiável.





"Acho o Guimê muito feio, véio. Até pra se defender o maluco...", disse Gustavo.

E Key completou: "Desde a época do Gabriel, quando andava com o Gabriel, ele era uma pessoa, depois se tornou outra, depois começou a puxar nosso saco, pra mim isso não é uma pessoa confiável", comentou ela.

No Twitter, Lexa criticou o jogo dos dois. "Gustavo e você no ao vivo arrasa né? Não sei o que acontece que a voz boazinha surge do além. Quanto puxar saco, Guimê nunca puxou, acho que vocês tão vivendo em um mundo paralelo e estão esquecendo que o Brasil tá assistindo esse jogo horroroso que os dois tão fazendo", declarou ela.

