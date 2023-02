Reprodução/TV Globo BBB 23: Gabriel menciona SBT no reality

Gabriel Santana cometeu uma gafe na tarde desta segunda-feira (13) no BBB 23 . Durante uma ação publicitária, o ator mencionou a antiga emissora, SBT, e tentou contornar a situação.





O brother ganhou um Playstation 5 e ao comemorar com os outros participantes, eles relembraram o famoso "grito de guerra" do programa Bom Dia & Cia.

Ao perceber o erro, Gabriel corrigiu. "Não! Outra emissora, outra emissora! Calma… Me confundi com meu passado", brincou ele.

Biel ganhou um Playstation 5 na ação do Mercado livre! Parece uma criança feliz! 🤩💚 #RedeBBB #BBB23 #TeamBiel



Reprodução: Globoplay/Rede Globo pic.twitter.com/HjCfABUUhn — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) February 13, 2023





No programa infantil do SBT, as crianças participavam de gincanas e, por telefone, elas se empolgavam e torciam para ganhar o videogame.

Vale lembrar que Gabriel Santana começou a carreira de ator como o personagem Mosca, na novela Chiquititas.

