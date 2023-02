Reprodução/TV Globo BBB 23: produção retina pomadas capilares dos participantes

Na tarde desta segunda-feira (13) a produção retirou as pomadas capilares dos participantes do BBB 23 .

Trazendo um pouco de informação interna, o Big Boss avisou que os itens serão substituídos.





"Atenção Márvvila, Fred Nicácio, Sarah e Gustavo: precisamos trocar as pomadas e ceras capilares por uma questão de segurança. Devolvam as suas na despensa e iremos entregar novas. Imediatamente", disseram no alto-falante.

A preocupação da produção vem após a Anvisa proibir a venda de pomadas de cabelo no Brasil após relatos de cegueira.

Somente em Recife, mais de 2000 mulheres foram para o hospital com urgências oftalmológicas.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.