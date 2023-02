Reprodução/ Globo Cristian dá selinho em Paula no "BBB 23"

Neste domingo (12), Cristian e Paula deram um selinho no "BBB 23". O beijo foi motivado por Aline e Gustavo e deixou a sister sem graça.

Na cozinha, Paula reclamou da Xepa não ter conseguido comprar proteína nesta semana. A sister, então, disse:"Se tivesse pelo menos beijando na boca, resolvia metade dos problemas!".

Cristian reagiu ao comentário: "Vem cá, Paulinha! Agora, então." Em seguida, Gustavo e Aline Wirley pressionam os brothers. "Ah, gente. Beija logo! Que encheção de saco!", reclamou a ex-Rouge. O líder da semana disse: "É... Não sei por que vocês não beijam logo. Beija, beija, beija! Dá um selinho".

O empresário, então, foi em direção à biomédica e a beijou. Paula riu e disse: "Meu... Ele me deu um selinho! (...) Achei que ele estava brincando!".

