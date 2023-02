Reprodução/ Globoplay Cristian quer votar em Nicácio

Neste domingo (12), Cristian se mostrou irritado com um aliado no "BBB 23". O brother afirmou que pretende votar no participante, caso o grupo dele, Fundo do Mar, combine votos em Amanda, do grupo rival.

"Se você forem votar na Amanda eu n voto com vocês e voto no Fred Nicácio", disse Cristian em uma conversa com Key Alves.

O brother não gostou de uma atitude do médico. Fred Nicácio propôs de colocar Cristian no paredão após Gustavo ver que o empresário teria passado informações do grupo do quarto Fundo do Mar para Paula, do grupo do quarto Deserto.

O brother justificou que estava falando, apenas, de votos e caçando informações dos rivais para o grupo dele. Key entendeu e deu razão a Cristian, que criticou Nicácio.

Ele falou que ninguém gosta do médico e acusou: "Quando ele sobe [para o Quarto do Líder] faz um drama, um puxa-saquismo".

