Amanda Meirelles é o Anjo da semana no "BBB 23". Com isso, a sister ganha um vídeo com depoimentos da família, para matar a saudades. O irmão da médica, Lucas Meirelles, tentou usar a oportunidade para informar Amanda que o público tem shippado a sister com Antônio Cara de Sapato, mas foi barrado pela produção do programa. Os dois são muito amigos no reality.

"Nem tudo pode ser dito para amanhã", disse o irmão da sister, no Twitter, no último sábado (11). Ele, então, postou uma foto lamentando ao lado de um Sapato, indicando que não conseguiu falar do shipp do público.





Depois, Lucas informou que o vídeo dele foi barrado pela produção: "Oh galera.. Eu tentei, mas barraram, tive que gravar umas 5x", escreveu no Twitter.

Oh galera.. Eu tentei, mas barraram, tive que gravar umas 5x 😅 — Lucas Meirelles 🤙🏼 (@MeirellesLucasA) February 12, 2023





