Reprodução/ Globoplay Ricardo se revolta no "BBB 23"

Neste sábado (11), aconteceu a quarta Prova do Anjo do "BBB 23". A dinâmica possuia dois vetos, empregados para os brother através de um sorteio. Deste modo, Fred vetou Cristian e Cezar Black vetou Ricardo, que não gostou da decisão. O brother ficou revoltado e disse que o baiano foi covarde por tirar ele da dinâmica.





Ele saiu da sala nervoso e desabafou com MC Guimê: "Ai, mano, está de brincadeira. 'Ah, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você'. No Jogo da Discórdia vai em mim toda vez, tome. Aí vem agora e quer graça?".

O funkeiro e Ricardo concordaram que Cezar poderia vetar outros brother. "Tinha mais opção", disse Alface. Em seguida, no Quarto Deserto, Ricardo demonstrou ainda mais a revolta.

“Pra não se indispor com outras pessoas vem em mim, porque Ricardo é bonzinho, Ricardo é de boa, Ricardo ó… tá tudo certo. Mas chega!” Ele tá vindo aí!! 🗣️ #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/DOC1S4cVYD — Ricardo Camargo | Alface 🥬 (@eitarickcamargo) February 11, 2023





"Esse moleque é covarde. Não é possível que o Brasil não está vendo essa parada e eu vou explanar no Jogo da Discórdia. Não é possível. O bicho é covarde. Porque ele puxou eu e você na Festa do Líder e falou 'gosto de vocês demais'. Aqui na casa, puxa ideia comigo, gosta de conversar: 'gosto demais de você, Alface. Você é resenha', acusou ele.

