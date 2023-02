Reprodução/ Globo Bruno Gaga tentar beijar Gabriel Santana no " BBB 23"

Na última sexta-feira (11), aconteceu mais uma festa no "BBB 23" e Bruno Gaga passou, mais uma vez, dos limites. Além de provocar uma punição por derrubar objeto da casa, o brother tentou beijar Gabriel Santana, mais uma vez.

🚨OPINE: Internautas acusam Bruno Gaga de cometer assédio mais uma vez após o fim da festa. #BBB23 pic.twitter.com/SZm5M2jf8k — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 11, 2023





Depois da noite de festa, os brothers foram para a sala e Bruno começa a abraçar e beijar Gabriel Santana. Visivelmente desconfortável, o ator diz: "Vamos com calma, Gaga". Bruno, no entanto, não para.

Os internautas apontaram a cena como assédio. "É assédio sim... Merece uma chamada de atenção forte e tá bem constrangedor já", disse um. "Isso está chato, muito chato. Nenhum tipo de assédio deve ser “normalizado”. É preciso saber respeitar o espaço de cada indivíduo. Me causa um sentimento tão estranho tudo isso, agonia, repulsa… complicado viu", escreveu outro.



Achei inconveniente. Especialmente dado que o Gaga e o Gabriel não são íntimos. A paciência do Gabriel é incrível. Se fosse comigo, eu iria dar um sermão forte ao Gaga no dia seguinte. — Cris Braz (@BrazCri) February 11, 2023

Assédio com toque... É importunação sexual!! Gabriel super alcolizado e nem ta entendendo direito oq ta rolando então alguém tem que intervir, falar alguma coisa... — Eu comentando #BBB23 (@elacomenta2) February 11, 2023

