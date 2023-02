Reprodução/ Globo Prova do Anjo - Amanda e Sapato

Neste sábado (11), aconteceu mais um Prova do Anjo do "BBB 23". A dinâmica foi realizada em duplas e teve uma desclassificação. Amanda e Sapato venceram a primeira etapa da prova e disputaram o anjo na segunda parte.

Amanda e Sapato conseguiram coletar 2 caiaques, 1 violão, 1 moto, 1 saca de soja, 1 barril e 1 laranja. 7 itens no total! #TeamAmanda #BBB23 pic.twitter.com/f1K4oyVq6I — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) February 11, 2023





Na prova os brothers, deveriam se dividir: um ficava responsável por agarrar placas e o outro por controlar o parceiro para levar os objetos para a caçamba de uma picape. Ganhava quem levasse a maior quantidade de placas.

Quatro duplas empataram e levaram sete placas ao carro. Deste modo, a dupla que capturou os objetos mais valiosos venceu a primeira etapa: Amanda e Sapato. Vale ressaltar que Bruno Gaga e MC Guimê foram desclassificados por não terem prestado atenção nas regras da prova e levarem mais de uma placa por vez.





Amanda e Sapato, então, disputaram o colar do Anjo na segunda etapa da prova. No gramado, o vencedor da dinâmica deveria sortear dois logotipos da patrocinadora da prova. A médica foi quem achou os desenhos primeiro e ganhou a prova.

Não é possível que só eu achei falso essa alegria de cowboy e key, sempre falam em colocá-la e esse abraço super falso. Adoro Amanda e Sapato, o melhor casal #bbb23 #ProvaDoAnjo pic.twitter.com/iF5GPYnB0O — Keylla (@Keylla00153269) February 11, 2023





