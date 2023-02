Reprodução / Globoplay 10.02.2023 Larissa Santos

Durante uma conversa com Aline Wirley na manhã de sexta-feira (10) no BBB 23, Larissa Santos surpreendeu a colega de confinamento e os internautas ao relatar sua primeira experiência sexual aos 15 anos. Em seu relato, a sister confessou que imaginava que fosse como os desenhos que via na escola.

"Eu nunca tinha visto um [pênis] de homem e minha visão disso era como na escola, para mim era aquilo ali, dois negócios, um do lado do outro e um negócio no meio.”, contou Larissa. Ela explicou que nunca teve curiosidade para pesquisar na internet como era e ficou surpresa quando estava com o primeiro namorado.





A professora de educação física contou que estava em casa com o namorado e o pai de Lari sugeriu que o rapaz dormisse lá. Segunda ela, o menino tinha 17 anos, morava longe e não tinha carteira para dirigir. A principio eles dormiriam em quartos separados, mas estavam vendo televisão juntos.

“Do nada, quando eu olhei para o lado falei 'misericórdia'", relatou Larissa, para os risos de Aline. “Que situação”, respondeu a cantora. A catarinense então contou o desfecho da história: “Quando eu olhei, falei: 'o que é isso, cadê as bolas dos lados? '. Não sabia se eu fazia carinho, selinho, não sabia o que fazia", disse rindo.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.