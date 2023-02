Reprodução BBB 23: Larissa planeja pós-reality sem Fred: 'Vou sair solteira'

A personal trainer Larissa Santos surpreendeu nesta tarde de sexta-feira (10) ao revelar que planeja sair do Big Brother Brasil sem um compromisso com Fred, do canal Desimpedidos.

Durante uma conversa com a cantora Marvvila na dinâmica de compras da xepa, Larissa declarou não querer se vincular com a fama do jornalista.

"A gata vai sair daqui namorando", brincou Marvvila, recebendo resposta negativa da colega.

"Eu? Eu não. Vou sair daqui solteira, do jeito que eu entrei. Quero que as pessoas me vejam. Querendo ou não, por ele ser uma pessoa pública, eu não quero que as pessoas fiquem me vinculando. Não quero deixar de ser eu, cada um com seu espaço", explicou.

Apesar da resposta, Marvvila insistiu: "Vocês estão apaixonadinhos e ficam escondendo o jogo".

"A gente está se gostando", confessou a personal.