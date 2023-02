Reprodução / Montagem Lewis Hamilton e Fred

Fred, do canal Desimpedidos, disse aos brothers do “BBB 23” nesta quinta-feira (09) que era seguido por Lewis Hamilton, o piloto de Fórmula 1, nas redes sociais. Contudo, o motorista parou de segui-lo de uma hora para a outra.

Os participantes conversavam na cozinha sobre pessoas famosas e Ricardo afirmou que um dia gostaria de conhecer Hamilton. “Pô, o Hamilton me seguia, mano”, revelou Fred para o colega. O jornalista ainda disse que não sabia que era seguido pelo piloto e foi avisado por outros seguidores em uma live.





Contudo, o influenciador afirmou que Hamilton parou de segui-lo sem motivos. Irritado com a lembrança, Fred até ofendeu o piloto. “Quem te deu unfollow?”, questionou Bruna. “O Hamilton, filho da p***”, respondeu Fred.

Logo em seguida, Cara de Sapato resolve debochar da situação com o jornalista. “Pessoal das minhas redes ‘dessegue’ o Fred ai também”, brincou o lutador.

Fred falando que o Lewis Hamilton o seguia no Instagram.



No final da temporada de F1 2022, o L44 removeu todos seguidores. #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/WXenqs5Rp9 — Haftas Arden 🌪️(GI) 🌵 (JU) (@HaftasArden) February 9, 2023

