A atriz Bruna Griphao sofreu uma lesão durante a festa Líder na noite desta quarta-feira (8) e pode ser incapaz de participar da prova para a nova liderança no “BBB 23”, programada para esta quinta-feira (9).

Após ser ajudada por Gustavo, durante a festa do líderu, Bruna Griphao já havia ido dormir queixando-se de dores. Na manhã desta quinta, ela se dirigiu ao confessionário, solicitando atendimento médico à produção do reality.





Bruna afirmou que suspeita de uma lesão no joelho esquerdo. Ela brincou dizendo: "Eu tenho o [ligamento] do esquerdo rompido e é exatamente a mesma dor. Eu estou muito triste e precisava muito de um atendimento médico, anti-inflamatório, um joelho novo...”

"Estou muito triste. Precisava de atendimento médico, anti-inflamatório, um joelho novo, o que vocês quiserem mandar" #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/8a1C6f69xG — Haftas Arden 🌪️(GI) 🌵 (JU) (@HaftasArden) February 9, 2023





O pós festa não está favorável para Bruna Griphao. Nesta manhã, além do joelho, a sister confundiu um pano com desinfetante e achou que era um lenço umedecido, passando o produto de limpeza nos olhos.

A Bruna passou DESINFETANTE no rosto achando que era lenço umedecido #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/9BAhBEcjQ7 — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 9, 2023

