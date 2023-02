Reprodução - Globoplay Gustavo no paredão

Nesta quinta-feira (9), o Big Fone tocou no "BBB 23". Quem atendeu caiu direto no paredão, mas teve o poder de indicar uma outra pessoa para a berlinda. Um dos participantes ainda podem se salvar se vencerem a prova do líder.

Às 11h46, os brothers ouviram o barulho do Big Fone, Cristian e Gustavo estavam na área externa e correram para atender. O líder da semana foi o mais rápido e ouviu as ordens. Depois de ficar sabendo que estava no paredão, ele indicou Bruno Gaga à berlinda.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Se eu ganhasse o líder novamente, eu levaria o Gaga [Bruno]. Não vou ser incoerente. É como se eu tivesse ganhado o líder", justificou Gustavo.

Reprodução/ Globoplay Bruno Gaga ficou abatido após ser colocado paredão





Bruno ficou abatido com a indicação e Gustavo falou que se arrependeu de ter atendido do Big Fone. Ele disse que até esperou Cristian atender o telefone do outro lado do jardim. "Por que fui atender essa porr*? (...)P*ta que pariu, não estou acreditando nessa parada", lamentou. Gustavo não foi informado que ele e Bruno ainda podem disputar a prova do líder.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente