Reprodução/Globo - 09.02.2023 Web pede expulsão de Larissa no 'BBB 23'

Na manhã desta quinta-feira (9), a participante Larissa acabou revoltando o público ao dar um tapa em Bruna, fazendo com que a hashtag "Larissa Expulsa" subisse nos trending topics do Brasil.

Internautas pedem um posicionamento da direção do programa para que avaliem o ocorrido e tomem as medidas corretas. Muitos utilizam casos de participantes de outras edições do reality para comprovar que a sister também deveria ser expulsa.

O momento da "agressão" ocorreu na manhã desta quinta-feira (9) no pós festa do líder. A professora de educação física estava deitada na cama, ao lado de Fred, até que a atriz cutucou o bumbum da amiga, que logo reagiu dando um tapa em Griphao.

Apesar de, no momento, o trio rir da situação, o público no Twitter não gostou muito da ação de Larissa e logo pediu para que a sister fosse expulsa do reality por agressão. "Agressão, Larissa expulsa agora! Se não for é porque a produção é comprada, por muito menos a Maria foi expulsa", disse um internauta relembrando a expulsão da atriz Maria, no BBB22, após ela ter batido com um balde na cabeça da participante Natália.

"A Hariany perdeu o BBB 19 por muito menos, hein?", relembrou outro internauta citando a expulsão da participante Hariany no BBB19, após a sister empurrar a amiga Paula. Mas apesar de muitas críticas e pedidos de expulsão, houve pessoas que saíram em defesa da sister. "A Hariany estava em uma discussão com a Paula onde ocorreu o empurrão. Aí, claramente foi uma brincadeira de ambas, Bruna que começou e Larissa reagiu, simples. Menos, aí, galera", comentou um internauta.

TÁ NA REGRA QUE É PROIBIDO QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO FICA E A PARTICIPANTES LARISSA DESCEU A MÃO NA BRUNA FODASE QUE AS DUAS ERAM AMIGAS A RACISTA DA PAULA E A HARIANY TMBM ERAM E A HARIANY FOI EXPULSA @boninho NÃO SE FAÇA DE LOKO #BBB23 pic.twitter.com/tChulqMIUc — Dr Nicacito 🪥 (@tribbianisccp) February 9, 2023

Antes da agressão veio o assédio ... E vocês não estão pronto para essa conversa que já vem sendo feita por diversos participantes ! #BBB23

Larissa expulsa pic.twitter.com/geZCp6qQ1E — Will Comenta (@Will_Comenta) February 9, 2023

Larissa expulsa é meu ovo, o tapa nem foi forte,tanto que instantaneamente a Bruna começou a rir, ela deu um tapinha como qualquer amigo daria após receber uma cutucada no rabo. faça-me o favor #BBB23 pic.twitter.com/Gd8sLemV5O — camig #bbb23 (@cauarjj) February 9, 2023

Acordei vendo LARISSA EXPULSA nos assuntos do momento, e vi que ela deu um tapinha na Bruna, entrei pra ver quem tava pedindo a expulsão dela, e era o fãs da Key e Gustavo #BBB23 pic.twitter.com/2Wx4rm7pFL — NadaEmOff #BBB23 (@NadaEmOff) February 9, 2023