Globo/Fábio Rocha BBB 23

Tina é a terceira eliminada do BBB 23 com 54,12% dos votos no BBB 23 .

Em um paredão com Cezar Black e Gabriel Santana, a indicada pelo líder não conquistou o público de deixou o programa.





Cezar ficou com 43,21% dos votos, já Gabriel foi coadjuvante e levou 2,67%.

No discurso, Tadeu Schmidt cutucou o jogo dos emparedados ao citar o jogo da Discórdia da segunda-feira (7), onde os três foram os grandes alvos dos participantes. Além disso, o apresentador alfinetou a divisão de grupo da casa.

Com 54,12% dos votos, Tina é a 3 ª eliminada do #BBB23 . Cezar recebeu 43,21% dos votos e Gabriel Santana obteve 2,67% #RedeBBB pic.twitter.com/BJOLjuARpR — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2023





Na saída de Tina, Tadeu arrancou lágrimas da sister ao agradecer pela participação dela falando em angolano. "Eu procurei as palavras certas para me despedir de você, com muito carinho, e encontrei essas daqui", disse ele.





